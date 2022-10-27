Çöp konteynerine atılan izmarit yangın çıkardı

Olay, gece saatlerinde Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp konteynerine söndürülmeden atılan sigara izmariti yangına sebep oldu. Çöplerin tutuştuğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına alındı.
Olay yerine gelen İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü gece amiri Erkan Konyalı, " Zabıta ekiplerimizden yangın ihbarı aldık. Çöp konteynerimiz yanmış durumda. Vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Yanan konteyner milli servetimizdir" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.