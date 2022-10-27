Şanbaz Yıldız: Kocaeli’de beceriksizliğin kitabını yazdılar!

Kocaeli Şehir Hastanesinin 2013 yılında ihalesi yapılmış, ilk kazma ise 2015 yılında vurulmuştu. Ancak tesisin çalışmaları defalarca durduruldu.10 yıldır bir türlü açılışı yapılamayan hastane için yeni açılış tarihi 1 Ocak 2023 olarak belirtiliyor. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, yıllardır tamamlanamayan ve açılışı ertelenen hastane için bir yazılı basın açıklaması yaparak eleştirilerini sıraladı. Yıldız, hükümeti “beceriksiz” olarak nitelendirdi.

HER YIL 3-4 KEZ AÇILIŞ TARİHİ VERDİLER

Şanbaz Yıldız, açıklamasında şunları kaydetti: “ Türkiye genelinde bir anda mantar gibi şehir hastanesi inşaatları başladı. Bazı illerde açılışı yapılan hastaneler var. Ancak Kocaeli, diğer vaatlerde olduğu gibi Şehir Hastanesi’nde de talihsiz ve ötelenen bir kent olmaya mahkum edildi. AK Partili siyasetçilerin 2-3 ayda bir ziyaretine gittiği hastanede işler bir türlü düzene sokulmadı. Her yıl 3-4 kez açılış tarihi verildi.

DUT YEMİŞ BÜLBÜL OLDULAR

Ancak Kocaeli Şehir Hastanesi’nin ihalesi 2013 yılında gerçekleştirildi. Çalışmalara 2 yıl sonra başlayabildiler. Onlarca kez iş durdu. İşçilerin ücretleri ödenmedi. Eylemler yapıldı. Sağlıkta çağ atlattıklarını iddia eden hükümet temsilcileri ise dut yemiş bülbüle döndü. Bunlar, Kocaeli’de beceriksizliğin kitabını yazdılar. Tam 10 yıldır bir hastaneyi yapamadılar. Burada herkesi mağdur ettiler. Müteahhitten taşerona işçiden toptancıya kadar herkes zor duruma düştü.