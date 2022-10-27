Şanbaz Yıldız: Kocaeli’de beceriksizliğin kitabını yazdılar!

Kocaeli Şehir Hastanesinin 2013 yılında ihalesi yapılmış, ilk kazma ise 2015 yılında vurulmuştu. Ancak tesisin çalışmaları defalarca durduruldu.10 yıldır bir türlü açılışı yapılamayan hastane için yeni açılış tarihi 1 Ocak 2023 olarak belirtiliyor. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, yıllardır tamamlanamayan ve açılışı ertelenen hastane için bir yazılı basın açıklaması yaparak eleştirilerini sıraladı. Yıldız, hükümeti “beceriksiz” olarak nitelendirdi.
HER YIL 3-4 KEZ AÇILIŞ TARİHİ VERDİLER
Şanbaz Yıldız, açıklamasında şunları kaydetti: “ Türkiye genelinde bir anda mantar gibi şehir hastanesi inşaatları başladı. Bazı illerde açılışı yapılan hastaneler var. Ancak Kocaeli, diğer vaatlerde olduğu gibi Şehir Hastanesi’nde de talihsiz ve ötelenen bir kent olmaya mahkum edildi. AK Partili siyasetçilerin 2-3 ayda bir ziyaretine gittiği hastanede işler bir türlü düzene sokulmadı. Her yıl 3-4 kez açılış tarihi verildi.
DUT YEMİŞ BÜLBÜL OLDULAR
Ancak Kocaeli Şehir Hastanesi’nin ihalesi 2013 yılında gerçekleştirildi. Çalışmalara 2 yıl sonra başlayabildiler. Onlarca kez iş durdu. İşçilerin ücretleri ödenmedi. Eylemler yapıldı. Sağlıkta çağ atlattıklarını iddia eden hükümet temsilcileri ise dut yemiş bülbüle döndü. Bunlar, Kocaeli’de beceriksizliğin kitabını yazdılar. Tam 10 yıldır bir hastaneyi yapamadılar. Burada herkesi mağdur ettiler. Müteahhitten taşerona işçiden toptancıya kadar herkes zor duruma düştü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - Hani bunlar hastanelere gerek yok diyordu fazlalık diyordu şimdide niye yetişmedi diyorlar.icraat gösterin proje önerin milletin arasına inin ev ziyaretleri yapın. yaşlı ve hasta ziyaretleri yapın.mahalle kahvaltıları düzenleyin.günübirlik turlar düzenleyin.birtane diş doktoru bulun diş sağlığı taraması yapın gariban mahallelerde .hemde o vesileyle vatandaşın sorunları varmı dinleyin.sadece eleştiri oy getirmez götürür
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.