Genç baba 5'inci kattan düşerek öldü!

Gölcük Kavaklı Mahallesinde ikamet eden Fehmi Güneş, 5.katta yaşadığı evin balkonundan düştü. Güneş olay yerinde yaşamını yitirdi. Güneş'in bir süre önce işten çıkarıldığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Fehmi Güneş'in intihar mı ettiği yoksa kazara mı düştüğü bilinmiyor. Olayla ilgili inceleme başlattı.