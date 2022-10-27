Kocaeli Ticaret Odası’nda seçim süreci, yönetim kurulu görev dağılımının da tamamlanmasıyla resmen sona erdi. 8 Ekim 2022 Cumartesi günü Oda Organ seçimleriyle başlayan süreci; 15 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılan Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, TOBB Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu üyeleri seçimi, 18 Ekim 2022 Salı günü ise Meclis Başkanlığı seçimi takip etti. Seçim takvimi, Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ile sona erdi. Necmi Bulut başkanlığında, eksiksiz toplanan KOTO Yönetim Kurulu, görev dağılımı yaptı. Başkan Yardımcılıklarına Volkan Yılmaz ve Murat Barış seçilirken, Sayman Üye Mikail Kayacı oldu.