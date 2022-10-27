Kocaeli Ticaret Odası’nda seçim süreci, yönetim kurulu görev dağılımının da tamamlanmasıyla resmen sona erdi. 8 Ekim 2022 Cumartesi günü Oda Organ seçimleriyle başlayan süreci; 15 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılan Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, TOBB Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu üyeleri seçimi, 18 Ekim 2022 Salı günü ise Meclis Başkanlığı seçimi takip etti. Seçim takvimi, Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ile sona erdi. Necmi Bulut başkanlığında, eksiksiz toplanan KOTO Yönetim Kurulu, görev dağılımı yaptı. Başkan Yardımcılıklarına Volkan Yılmaz ve Murat Barış seçilirken, Sayman Üye Mikail Kayacı oldu.
27 Eki 2022 - 11:40- Gündem Güncelleme: 27 Eki 2022 - 11:42
KOTO Yönetim Kurulu görev dağılımı yaptı
Seçim sonrası Necmi Bulut başkanlığında bir araya gelen KOTO Yönetim Kurulu görev dağılımı da tamamladı. Başkan Yardımcılıklarına Volkan Yılmaz ve Murat Barış seçilirken, Sayman Üye Mikail Kayacı oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
T.kurt - koto ne işe yarar aidat para almaktan başka
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.