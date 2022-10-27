Bu eğitimle gençler kariyer planlarının temelini attı

Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında "Kendimi Tanıyorum Mesleğimi Seçiyorum" projesi çerçevesinde düzenlenen eğitimde, iş arayan bireylere hedeflerine ulaşmalarına yardım edecek ve kendilerini geliştirmelerine katkı sunacak bilgiler, uzman tarafından aktarıldı. Programa katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Hayatta önemli olan süreçlerden biri de iş ile ilgili olan süreçtir. Bu noktada kariyer anlamında bir tercihte bulunmanız gerekiyor. Yaşadığınız ilk olumsuz deneyim, sizin açınızdan üzüntüye, vazgeçmeye neden olmasın. Azimle, inatla ve bu yöndeki iradenizi ortaya koyarak çalışmaya devam edin. Yaşadığınız tecrübelerle bir sonraki basamağa çıkacağınızın farkında olun. Gençlerin donanım olarak, fikir olarak, dünyayı algılama anlamında da bizim kuşaktan çok daha iyi noktada olduğunu düşünüyorum. Büyük Türkiye’nin sizlerin omuzunda yükseleceğine inanıyor, başarılarla dolu mutlu bir hayat diliyorum" dedi.

Eğitimde, İnsan Kaynakları Danışmanı ve İşe Alım Uzmanı Esra Kemer, üniversite ve lise öğrencileri ile bir araya geldi. Programa katılan gençler, iş arama süreçleri, CV hazırlama teknikleri, mülakatların püf noktaları, referans seçim önerileri ve kendini geliştirme yöntemleri gibi birçok konuda bilgilendirildi. Eğitim, Esra Kemer’in öğrencilerin merak ettikleri soruları cevaplaması ile sona erdi.