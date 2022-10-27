27 Eki 2022 - 11:44- Gündem G: 27 Eki 2022 - 11:45

Engelli bireyler kampta eğlendi

Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde kurslara katılan engelli bireyler aileleriyle birlikte Bayramoğlu’nda kamp yaptı.
Engelli bireyler kampta eğlendi mask
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Darıca Belediyesi, engelli bireyler için kamp programı düzenledi. Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde kurslara katılan engelli vatandaşlar aileleriyle birlikte Bayramoğlu’nda bulunan sosyal tesiste kamp yaparak, eğlenceli anlar yaşadı. Kamp alanında çeşitli yarışmalarda yapıldı. Yarışmalarda dereceye girenlere hediyelerini ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık takdim etti.

"Yüzünüzdeki tebessüm her şeye değer"

Darıca Belediyesi olarak engelli bireylere yönelik etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyleyen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "DAREN bünyesinde sosyal sorumluluk projeleriyle engelli kardeşlerimizi sosyal hayata kazandırmak için farklı projeler gerçekleştiriyoruz. Kamp etkinliğinde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizlerin yüzünüzdeki tebessüm her şeye değer" diye konuştu.

# Vatandaşlar

27 Eki 2022 - 11:44 İHA Kocaeli- Gündem

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