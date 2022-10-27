Engelli bireyler kampta eğlendi

Darıca Belediyesi, engelli bireyler için kamp programı düzenledi. Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde kurslara katılan engelli vatandaşlar aileleriyle birlikte Bayramoğlu’nda bulunan sosyal tesiste kamp yaparak, eğlenceli anlar yaşadı. Kamp alanında çeşitli yarışmalarda yapıldı. Yarışmalarda dereceye girenlere hediyelerini ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık takdim etti.
"Yüzünüzdeki tebessüm her şeye değer"
Darıca Belediyesi olarak engelli bireylere yönelik etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyleyen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "DAREN bünyesinde sosyal sorumluluk projeleriyle engelli kardeşlerimizi sosyal hayata kazandırmak için farklı projeler gerçekleştiriyoruz. Kamp etkinliğinde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizlerin yüzünüzdeki tebessüm her şeye değer" diye konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.