Saadettin Yalım Parkı hizmete açıldı

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kabaoğlu Mahallesi Melek Sokak Sokak’ta başlattığı Saadettin Yalım Parkı yapım çalışmalarını tamamladı. Belediye ekipleri, toplam alanı 845 metrekare olan parka, her biri 16 metrekare olan 3 oturma alanı, toplamda 145 metrekare sert zemin ve 700 metrekare yeşil alan çalışması yaptı. Öte yandan piknik alanlarına 3 çatılı piknik masası ve ahşap salıncak yapılarak bölge halkının hizmetine sunuldu.