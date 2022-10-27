27 Eki 2022 - 12:09- Asayiş G: 27 Eki 2022 - 12:30

Çocuğunun gözü önünde eşini yumrukladı

İzmit'te bir kafede tartışan boşanma aşamasındaki çift, çocuklarının gözü önünde kavga etti. Kavga sırasında koltuğa düşen kadına eşi ardı ardına yumruk attı.
Çocuğunun gözü önünde eşini yumrukladı mask
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İzmit Kuruçeşme'deki bir kafede bir araya gelen boşanma aşamasındaki T.A. ile eşi T.A., arasında tartışma çıktı. Ayağa kalkan taraflar, birbirlerine saldırdı. Bu sırada adam, oğlunu kafenin önüne çıkarırken, kadın eline geçirdiği sopa ile eşinin peşinden gitti. Kafenin çıkışında eşinin itmesiyle kadın, koltuğun üzerine düştü. Kocası, koltuktaki kadına ardı ardına yumruklarla vurdu. Kafede çalışan kadın ile bir kadın müşteri, adamı tutarak çekti. Kavga sona ererken, çiftler kafeden ayrıldı. T.A., olayın ardından emniyete giderek kocası T.A. hakkında şikayette bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çiftlerin kavgası güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
# Kadın

27 Eki 2022 - 12:09 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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Yorumlar

(1)
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erol demirbek TÜRK - karı koca arasına aklı olan girmez. hassas konudur.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Ekim 13:14

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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