27 Eki 2022 - 12:29- Gündem G: 27 Eki 2022 - 12:32

Kartepe'de 3238 m² hisseli tarla icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Kartepe'de 3238 m² hisseli tarla icradan satılıktır

27 Eki 2022 - 12:29 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.187.704 gösterim gerçekleşti.

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