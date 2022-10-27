Vatandaş: “Pazarlarda semte göre fiyat değişiyor!”

Her Perşembe İzmit Doğukışla Pazar alanında kurulan Perşembe Pazarında fiyatlar cep yaktı. Bazı vatandaşlar ise semt pazarlanın fiyatlarının yerine göre değişiklik gösterdiğini belirterek pazarcının denetlenmesini istedi. Pazarcı ise mazot fiyatları arttıkça pazarda fiyatların düşmeyeceğini ifade ederek vatandaştan anlayış bekledi. Balık fiyatları hakkında bilgi veren pazarcı İsa Ayyıldız ise, “bu sene Kocaeli’nde balık bol” diyerek kampanyalı balık sattıklarını duyurdu.

“SEMTE GÖRE FİYAT DEĞİŞİYOR”

Ev hanımı Aysel Yıldız: “Pazarcılar, semtlere göre fiyatları değiştiriyor. Burada 7 buçuk olan salata başka yerde 10 liraya satılıyor. Bana göre bunların denetlenmesi lazım. En çok yufkanın 25 lira olmasına şaşırdım. Meyve fiyatları kış geldiği için uygun. Pazarcılardan insaf bekliyoruz” dedi.

“EMEKLİ MAAŞIMIZ HANGİSİNE YETECEK”

Emekli Medine Yılmaz: “Hayat çok pahalı, emekli parasıyla geçiniyoruz. Pazarda 25-30 liradan aşağı bir şey yok.Marketlere de gidiyoruz her gün zam yapıyorlar. Emekli maaşımız hangisine yetecek? Suya mı elektriğe mi, doğalgaza mı?” dedi.

HER ŞEY MAZOTA BAĞLI

Pazarcı Yaşar Gülmez: “Fiyatlar mazottan dolayı çok arttı her şey mazota bağlı ben çiftçiyim, köylüyüm, üreticiyim sonuç mazota bağlı. Üretim yapamazsan mal çıkaramazsın. Yevmiyeler de çok arttı yetişemiyoruz. Pazarcının işi de çok zor” dedi.

2 KİLO ALANA 50 LİRA

Pazarda balık fiyatları hakkında bilgi veren İsa Ayyıldız: “Palamut 30 liradan 40 liraya kadar yükseliyor. Hamsi 30 lira ama biz 2 kilo alana da 50 liradan satıyoruz. Çinakop 60 lira, Mezgit 20 lira.”

FİYATLAR

Armut 7 buçuk

Muz 20 TL

Marul 8 TL

Pazı 5 TL

Dereotu 5 TL

Biber 15 TL

Turp 10 TL

Maydanoz 5 TL

Kabak 15 TL

Domates 15 TL

Soğan 8 buçuk

Patates

Bal kabağı 10 TL

Fasulye 20 TL

Ispanak 20 TL

Üzüm 15 TL

Pırasa 15 TL

Mandalina 8 TL

Patlıcan 15 TL

Lahana 5 TL

Tatlı köy biberi 30 TL