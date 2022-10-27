Vatandaş: “Pazarlarda semte göre fiyat değişiyor!”

Her Perşembe İzmit Doğukışla Pazar alanında kurulan Perşembe Pazarında fiyatlar cep yaktı. Bazı vatandaşlar ise semt pazarlanın fiyatlarının yerine göre değişiklik gösterdiğini belirterek pazarcının denetlenmesini istedi. Pazarcı ise mazot fiyatları arttıkça pazarda fiyatların düşmeyeceğini ifade ederek vatandaştan anlayış bekledi. Balık fiyatları hakkında bilgi veren pazarcı İsa Ayyıldız ise, “bu sene Kocaeli’nde balık bol” diyerek kampanyalı balık sattıklarını duyurdu.
“SEMTE GÖRE FİYAT DEĞİŞİYOR”
Ev hanımı Aysel Yıldız: “Pazarcılar, semtlere göre fiyatları değiştiriyor. Burada 7 buçuk olan salata başka yerde 10 liraya satılıyor. Bana göre bunların denetlenmesi lazım. En çok yufkanın 25 lira olmasına şaşırdım. Meyve fiyatları kış geldiği için uygun. Pazarcılardan insaf bekliyoruz” dedi.
“EMEKLİ MAAŞIMIZ HANGİSİNE YETECEK”
Emekli Medine Yılmaz: “Hayat çok pahalı, emekli parasıyla geçiniyoruz. Pazarda 25-30 liradan aşağı bir şey yok.Marketlere de gidiyoruz her gün zam yapıyorlar. Emekli maaşımız hangisine yetecek? Suya mı elektriğe mi, doğalgaza mı?” dedi.
HER ŞEY MAZOTA BAĞLI
Pazarcı Yaşar Gülmez: “Fiyatlar mazottan dolayı çok arttı her şey mazota bağlı ben çiftçiyim, köylüyüm, üreticiyim sonuç mazota bağlı. Üretim yapamazsan mal çıkaramazsın. Yevmiyeler de çok arttı yetişemiyoruz. Pazarcının işi de çok zor” dedi.
2 KİLO ALANA 50 LİRA
Pazarda balık fiyatları hakkında bilgi veren İsa Ayyıldız: “Palamut 30 liradan 40 liraya kadar yükseliyor. Hamsi 30 lira ama biz 2 kilo alana da 50 liradan satıyoruz. Çinakop 60 lira, Mezgit 20 lira.”
FİYATLAR
Armut 7 buçuk
Muz 20 TL
Marul 8 TL
Pazı 5 TL
Dereotu 5 TL
Biber 15 TL
Turp 10 TL
Maydanoz 5 TL
Kabak 15 TL
Domates 15 TL
Soğan 8 buçuk
Patates
Bal kabağı 10 TL
Fasulye 20 TL
Ispanak 20 TL
Üzüm 15 TL
Pırasa 15 TL
Mandalina 8 TL
Patlıcan 15 TL
Lahana 5 TL
Tatlı köy biberi 30 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.