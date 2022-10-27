Emir Can İğrek, İzmit’te 29 Ekim coşkusuna ortak olacak

İzmit Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Birbirinden anlamlı etkinliklerle bu yıl da Cumhuriyet coşkusunu İzmitlilere yaşatmaya hazırlanan İzmit Belediyesi, gençlerin sevdiği isim Emir Can İğrek’i de İzmit’te misafir edecek.

EN SEVİLEN ŞARKILARINI SÖYLEYECEK

Birbirinden güzel etkinliklerin yer alacağı kutlama programları özellikle gençlerin sevdiği ve son zamanlarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken ünlü sanatçı Emir Can İğrek konseriyle taçlanacak. Emir Can İğrek en sevilen şarkılarını 29 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.30’da İzmit Kent Meydanı’nda İzmitlilerle birlikte söyleyecek.