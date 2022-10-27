27 Eki 2022 - 13:49- Asayiş G: 27 Eki 2022 - 14:01

Arkadaşını öldüren sanık: "Üzüntüden 12 kilo verdim"

Kocaeli’de arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık savunmasında, "Üzüntüden 12 kilo verdim. Ben cezaevinde her gün ölüyorum" dedi. Mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, yargılanan iki sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırmalarını istedi.
Arkadaşını öldüren sanık: "Üzüntüden 12 kilo verdim" mask
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Olay, 22 Ocak tarihinde Gölcük ilçesine bağlı Hisareyn Karaköprü Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. 35 yaşındaki Tufan Korkmaz, misafirliğe gittiği arkadaşının evinde silahla vurularak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Erman K. ve evde bulunan Dursun Hakan A. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ben cezaevinde her gün ölüyorum"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Erman K., taraf avukatları, aileler katılırken diğer celse tahliye olan Dursun Hakan A. katılmadı. Savunması için söz hakkı verilen Erman K., "Kasıtlı bir şey yapmadım, kazaydı. Onun için neler yaptığımı Tufan’ın ailesi çok iyi bilir. O benim dostum, kardeşimdi. Bilerek yapmadım, yapsaydım baştan beri söylerdim. Arkadaşım en son benim yüzümden öldü. Üzüntüden 12 kilo verdim. Ben cezaevinde her gün ölüyorum" dedi.

Kasten öldürme suçuyla cezalandırılmaları istendi

Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyetine mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, iki sanığın da ayrı ayrı "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, Erman K.’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

# Olay

27 Eki 2022 - 13:49 İHA Kocaeli- Asayiş

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