27 Eki 2022 - 20:30- Gündem

Balıkçı Berkay: Palamut bolluğu kaçırılmaz

Kentimizin eski esnaflarından Balıkçı Berkay’ın sahibi Berkay Pelin, yıllardır görülmeyen palamut akınının iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Kasım ayında daha da bollaşacak. Bu fırsatı kaçırmayın” dedi

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Balıkçı Berkay: Palamut bolluğu kaçırılmaz mask
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Kentimizin en eski balıkçı esnaflarından Mustafa Pelin ve oğlu Berkay Pelin; kilosu 50 liraya, tanesi de 35 liraya düşen palamudun adeta rekor kırdığını söyledi. İstavrit, mezgit ve hamsinin kilosunun 50 lira olduğunu belirten Berkay Pelin, haftada en az iki kez balık yenmesinin şeker hastalığına bile iyi geldiğini belirterek, bu fırsattan yararlanılması gerektiğini söyledi. Havaların soğumasıyla beraber palamudun daha da artacağını hatırlatan Pelin, diğer balıklardan çok palamut sattıklarını söyledi. İzmit İnönü Caddesi, Yusuf Şen Sokak, Akça Camii karşısında faaliyet gösteren Balıkçı Berkay’ın ustalarından Cüneyt Kulabaş da, “Yıllardır balıkçılık yapıyorum. Böyle akın görmedim” dedi.

ORTALAMA BALIK FİYATLARI

1 KG PALAMUT:               50 TL

700 GR PALAMUT:          35 TL

 500 GR PALAMUT:         25 TL

1 KG İSTAVRİT:                  50 TL

1 KG HAMSİ:                      50 TL

1 KG MEZGİT:                    50 TL

27 Eki 2022 - 20:30 - Gündem

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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