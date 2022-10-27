Balıkçı Berkay: Palamut bolluğu kaçırılmaz

Kentimizin en eski balıkçı esnaflarından Mustafa Pelin ve oğlu Berkay Pelin; kilosu 50 liraya, tanesi de 35 liraya düşen palamudun adeta rekor kırdığını söyledi. İstavrit, mezgit ve hamsinin kilosunun 50 lira olduğunu belirten Berkay Pelin, haftada en az iki kez balık yenmesinin şeker hastalığına bile iyi geldiğini belirterek, bu fırsattan yararlanılması gerektiğini söyledi. Havaların soğumasıyla beraber palamudun daha da artacağını hatırlatan Pelin, diğer balıklardan çok palamut sattıklarını söyledi. İzmit İnönü Caddesi, Yusuf Şen Sokak, Akça Camii karşısında faaliyet gösteren Balıkçı Berkay’ın ustalarından Cüneyt Kulabaş da, “Yıllardır balıkçılık yapıyorum. Böyle akın görmedim” dedi.

ORTALAMA BALIK FİYATLARI

1 KG PALAMUT: 50 TL

700 GR PALAMUT: 35 TL

500 GR PALAMUT: 25 TL

1 KG İSTAVRİT: 50 TL

1 KG HAMSİ: 50 TL

1 KG MEZGİT: 50 TL