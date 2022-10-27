Ticaret Bakanlığı’ndan ‘Efsane Cuma’ uyarısı!  

Kılavuzda yer alan bilgilere göre, indirimli satışlarda kapsamı belirten “...e varan”, “...den itibaren”, “...e kadar” ibarelerine okunabilir şekilde yer verilecek. Bir indirim, mağazadaki veya belirli bir kategorideki ürünler için geçerli olmadıkça “tümü” veya “her şey” gibi ifadeler kullanılmayacak. Kampanyaların kapsamına giren kış sezonu ürünleri ya da belirli marka ürünler açıkça ifade edilecek. Reklamlarda tüketicilerin bilgisine sunulan fiyat, mal veya hizmetin tüm vergiler dâhil toplam satış fiyatı olacak.

UÇAK BİLETLERİNE AYAR

Taksitli satış reklamlarında, toplam fiyat, taksit sayısı ve taksit tutarı birlikte gösterilecek veya sesli olarak belirtilecek. “3 al 2 öde”, “1 alana 1 bedava” “2. Ürüne yüzde 20 indirim” gibi koşullu satışlar, indirimli satış kapsamında değerlendirilmeyecek, bu satışlarda fiyat avantajının kanıtlanması istenecek. Aynı şekilde, uçak biletlerinde uygulanan ve çok sayıda faktörün dikkate alındığı, fiyatın esnek ve hızlı bir şekilde algoritmaya dayalı olarak değiştirilmesini içeren “dinamik” veya “gerçek zamanlı” fiyatlandırma yöntemleri de indirimli satış kapsamında değerlendirilmeyecek ve bu satışlarda da fiyat avantajının kanıtlanması gerekecek. Yine indirim kartları, kuponlar, sadakat programları veya puan birikimine izin veren uygulamalar da indirimli satış olarak kabul edilmeyecek.

‘DEV FIRSAT’A SORGU

Yurt dışı paket tur ve eğitim programları için satış fiyatları Türk Lirası olarak belirtilecek. “Muhteşem kasım teklifleri”, “dev fırsatlar”, “yıldızlı günler” “bugün tüm ürünlerde yüzde 20 indirim” gibi ifadeler kullanılırken, her bir ürünün “30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatı” veya “bir önceki fiyatı” belirtilecek. Bir malın aynı e-ticaret platformunda aynı satıcı tarafından farklı uzantılar üzerinden satışa sunularak farklı indirimler belirlenmesi, tüketicide anlam karışıklığına neden olduğu için mevzuata aykırı kabul edilecek. Tüketicinin ani bir karar vermesini sağlamak için, gerçeğe aykırı şekilde bir mal veya hizmetin çok kısıtlı bir süre içinde sunulacağı söylenemeyecek.

ÇOCUKLARA KORUMA

Özellikle çocukları hedef alan kampanyalarda o malın fiyatının düşük olduğu algısı oluşturacak şekilde, “yalnızca” veya “sadece” gibi ifadeler kullanılmayacak. Çocuklar, internette gördükleri bir şeyi almak için ebeveynlerini ikna etmeye teşvik edilmeyecek. Yaşlılar ve engellilere yönelik reklamlara özen gösterilecek. (Mithat Yurdakul-Milliyet)