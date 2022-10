Ay: Uzun vadede en güvenilir yatırım aracı altın  

Ay Kuyumculuk’un sahibi Ahmet Ay yaptığı açıklamada, “Altın özelikle son yıllarda yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım aracı oldu. Özellikle uzun vadede yatırım yapmayı planlayan yatırımcılar has altın olarak tabir ettiğimiz 24 ayar altına yatırım yapıyor. Her zaman dediğimiz gibi altın özellikle uzun vadede en güvenilir yatırım aracıdır. Yatırımcısına her zaman kazandırmıştır” dedi.

BİR MİKTAR DÜŞÜŞ OLABİLİR

Altın piyasasındaki son durum hakkında da bilgi veren Ay, “24 Ayar dediğimiz Has Altın son 10 -15 gündür 1000 liranın altına inmişti ve bu seviyede seyrediyordu. Sonra 8 – 10 lira gibi bir yükseliş oldu ve 1005 Liraya kadar yükseldi. Ara ara iniş ve çıkışlar olsa da 1000 Liranın altına artık ineceğini düşünmüyorum. 22 ayar altında şu anda 980 liradan satılıyor. Fiyatlar şu anda bu seviyelerde ve önümüzdeki günlerde ani bir düşüş ya da yükseliş olur mu bilinmez ama2023 seçim döneminde altında bir miktar düşüş olabilir gibi gözüküyor. Tabi bu iniş çıkışlar geçici olduğu için uzun vadede yatırım yapmayı düşünenler altından vazgeçmemelerini tavsiye ediyoruz” dedi.