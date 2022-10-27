Tütünçiftlik Kent Meydanı için 7 Kasım’da ihale yapılacak  

Körfez Belediyesi tarafından Tütünçiftlik’te hayata geçirilecek olan kent meydanı için proje tarihi belli oldu. Bir yılda tamamlanması planlanan proje için açık ihale 7 Kasım Pazartesi günü saat 10.30’da Körfez Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.
İKİ MEYDAN BİR ARADA
Ağadere Caddesi’nin hemen yan tarafından Sivil Toplum Merkezi’nin bulunduğu alanda hayata geçirilecek olan proje, tamamlanması ile birlikte bölgeye de ayrı bir prestij kazandıracak. Yarımca bölgesinde de Büyükşehir Belediyesi tarafından Yarımca Kent Meydanı için çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.