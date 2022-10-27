Tütünçiftlik Kent Meydanı için 7 Kasım’da ihale yapılacak  

Körfez Belediyesi tarafından Tütünçiftlik’te hayata geçirilecek olan kent meydanı için proje tarihi belli oldu. Bir yılda tamamlanması planlanan proje için açık ihale 7 Kasım Pazartesi günü saat 10.30’da Körfez Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

İKİ MEYDAN BİR ARADA

Ağadere Caddesi’nin hemen yan tarafından Sivil Toplum Merkezi’nin bulunduğu alanda hayata geçirilecek olan proje, tamamlanması ile birlikte bölgeye de ayrı bir prestij kazandıracak. Yarımca bölgesinde de Büyükşehir Belediyesi tarafından Yarımca Kent Meydanı için çalışma başlatıldı.