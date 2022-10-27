27 Eki 2022 - 14:31- Ekonomi G: 27 Eki 2022 - 14:32

Kocaeli’de araç sayısı 462 bin 279’a yükseldi  

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların % 54,0'ını otomobil, % 16,2'sini...
Kocaeli’de araç sayısı 462 bin 279’a yükseldi   mask

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların % 54,0'ını otomobil, % 16,2'sini kamyonet, % 15,4'ünü motosiklet, % 7,9'unu traktör, % 3,5'ini kamyon, % 1,9'unu minibüs, % 0,8'ini otobüs ve % 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Açıklanan verilerine göre; Kocaeli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 462 bin 279’a ulaştı. İlimizde araç türlerine bakıldığında ise 272.811 otomobil, 9. 633 minibüs, 7.044 otobüs, 83.163 kamyonet, 25.521 kamyon, 43.100 motosiklet, 19.386 traktör, 1.621 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
# türkiye, Araç

27 Eki 2022 - 14:31 - Ekonomi

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