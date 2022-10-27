27 Eki 2022 - 14:31- Ekonomi G: 27 Eki 2022 - 14:32

Otomotiv sektörü ve vatandaş ÖTV belirsizliğine cevap arıyor!

İkinci el araç sektörünün önemli temsilcilerinden Otomerkezi.net, sıfır kilometre ve ikinci el araç satışlarında yaşanan durgunluk durumuyla ilintili olarak bir takım açıklamalar yaptı.  

Otomotiv sektörü ve vatandaş ÖTV belirsizliğine cevap arıyor! mask

ÖTV matrahında olası bir düzenleme veya ÖTV indirimiyle ilgili yüksek seviyede spekülasyonun vatandaşları ciddi bir beklenti içine soktuğunu kaydeden Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Konuyla ilgili olarak devlet kanadından olumlu veya olumsuz herhangi bir açıklama yapılmadığı takdirde, pazardaki durgunluğun yıl sonuna kadar süreceği endişesini taşıyoruz. Hem sektörümüz hem tüketici, hem de yatırımcı ÖTV belirsizliğine cevap bekliyor. Zira 4 aylık durgunluk döneminde finansman yükünü taşıyamayan irili ufaklı bazı ikinci el otomobil satıcıları iflas etti, birçok çalışan işsiz kaldı." dedi.

27 Eki 2022 - 14:31 - Ekonomi

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