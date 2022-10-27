ÖTV matrahında olası bir düzenleme veya ÖTV indirimiyle ilgili yüksek seviyede spekülasyonun vatandaşları ciddi bir beklenti içine soktuğunu kaydeden Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Konuyla ilgili olarak devlet kanadından olumlu veya olumsuz herhangi bir açıklama yapılmadığı takdirde, pazardaki durgunluğun yıl sonuna kadar süreceği endişesini taşıyoruz. Hem sektörümüz hem tüketici, hem de yatırımcı ÖTV belirsizliğine cevap bekliyor. Zira 4 aylık durgunluk döneminde finansman yükünü taşıyamayan irili ufaklı bazı ikinci el otomobil satıcıları iflas etti, birçok çalışan işsiz kaldı." dedi.
27 Eki 2022 - 14:31- Ekonomi Güncelleme: 27 Eki 2022 - 14:32
Otomotiv sektörü ve vatandaş ÖTV belirsizliğine cevap arıyor!
İkinci el araç sektörünün önemli temsilcilerinden Otomerkezi.net, sıfır kilometre ve ikinci el araç satışlarında yaşanan durgunluk durumuyla ilintili olarak bir takım açıklamalar yaptı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.