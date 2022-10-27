27 Eki 2022 - 14:32- Ekonomi G: 27 Eki 2022 - 14:33

70 iç denetçi alamı yapılacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı 70 iç denetçi alacak

70 iç denetçi alamı yapılacak mask

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılacak 35 Genel Katılımcı kontenjanından, 35 Bilgi Teknolojileri Kontenjanından olmak üzere 70 İç Denetçi adayının belirlenmesi amacıyla 24/12/2022 tarihinde Ankara’da “İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı” gerçekleştirecek.

BAŞVURULAR BAŞLIYOR

Sınava girecek adaylar, ön başvurularını 7-15 Kasım 2022 tarihleri arasında Kurulun 4. Cadde (Kazakistan Caddesi) No:112 Kat:4 Emek/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla yapabilecek. Kurul, adayların başvuru koşullarını taşıyıp taşımadıklarının kontrolünü yaparak koşulları taşıyan adayları ÖSYM’ye bildirecek.
# Ankara

27 Eki 2022 - 14:32 - Ekonomi

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