27 Eki 2022 - 14:32- Spor G: 27 Eki 2022 - 14:33

Süper Lig’de 12. Hafta perdesi açılıyor: K.GÜMRÜK-G.SARAY
Süper Lig’de 12. Hafta perdesi açılıyor: K.GÜMRÜK-G.SARAY mask

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta heyecanı 28 Ekim Cuma (bugün), 29 Ekim Cumartesi, 30 Ekim Pazar ve 31 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden haftanın hakemleri de duyuruldu. Program şöyle…

28 EKİM CUMA (BUGÜN):
20.00 F.K.Gümrük – G.Saray: Bahattin Şimşek

29 EKİM CUMARTESİ:
14.30 Konyaspor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
20.00 Alanyaspor - Gaziantep: Arda Kardeşler

30 EKİM PAZAR:
14.30 Ankaragücü - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Beşiktaş - Ümraniye: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Kayseri - Adana Demir: Volkan Bayarslan
20.00 İstanbul - Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz

31 EKİM PAZARTESİ
20.00 Sivasspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
20.00 M.Başakşehir - Giresunspor: Mert Güzenge
# türkiye, Futbol

27 Eki 2022 - 14:32 - Spor

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