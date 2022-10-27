Süper Lig’de 12. Hafta perdesi açılıyor: K.GÜMRÜK-G.SARAY

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta heyecanı 28 Ekim Cuma (bugün), 29 Ekim Cumartesi, 30 Ekim Pazar ve 31 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden haftanın hakemleri de duyuruldu. Program şöyle…
28 EKİM CUMA (BUGÜN):
20.00 F.K.Gümrük – G.Saray: Bahattin Şimşek
29 EKİM CUMARTESİ:
14.30 Konyaspor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
20.00 Alanyaspor - Gaziantep: Arda Kardeşler
30 EKİM PAZAR:
14.30 Ankaragücü - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Beşiktaş - Ümraniye: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Kayseri - Adana Demir: Volkan Bayarslan
20.00 İstanbul - Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz
31 EKİM PAZARTESİ
20.00 Sivasspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
20.00 M.Başakşehir - Giresunspor: Mert Güzenge
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.