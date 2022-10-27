27 Eki 2022 - 14:32- Spor G: 27 Eki 2022 - 14:34

U-14’ler fırtına gibi
U-14’ler fırtına gibi mask

Kocaeli U14 Amatör Futbol Ligi’nde gol yağmuru ve müthiş çekişme sürüyor. Rahat olan bir lider yok. Tüm gruplarda ilk iki sıra çekişiyor, L Grubu’nda ise tam 3 takım da zirveye ortak durumda bulunuyor

HİÇ BİR LİDER RAHAT DEĞİL…

Puan sıralamasına bakıldığında hiçbir grubun lideri henüz kopma şaşamadı. Ancak henüz 3.haftalar geride kaldığı için, bu bir ölçü kabul edilmiyor. Birkaç hafta sonra kopmaya başlayacak gibi gözüküyor. olmuyor. A Grubu’nda İzmit 41 FK., ve Derince Çenedağ, B Grubu’nda Bağçeşme ve Yeşilova C Grubu’nda İzmit Yahyakaptan ve İzmit Yıldız, D Grubu’nda Kızderbent Spor ve  Kullar 1975 Spor, E Grubu’nda Anadolu Yeniköy ve Gölcük Karadeniz, F Grubu’nda Karamürsel İ.Y. ve Gölcükspor, G Grubu’nda Uzunçiftlikspor ve Eşmespor, H Grubu’nda Körfez G.B Spor ve Körfez B.Hereke, K Grubu’nda Trakyaspor ve ve Fener 41 Gücü, L Grubu’nda Arapçeşme Spor, Gebze Beylikbağı ve  Darıca G.B.Spor, M Grubu’nda Gebzespor ve Tü8rkiye Şampiyonluğu da bulunan Çayırova Bld. Eğitimspor nefes nefese kapışıyor.      

DARICA GB 34, DİLOVASI 30 GOL ATTI…

Tüm liglerde en golcü takım Darıca G.B. durumunda bunuyor. Yeşil Sarılılar 3 maçta toplam 34 golle adeta rekor kırıyor. Bu takımı 30 golle Dilovası Belediye gençleri takip ediyor. 9 çok gol yiyen takım ise 3 maçta 30 kez gol santrası yapan Dilovası Yıldızları odu.

# takım, Futbol, Dilovası, Amatör

27 Eki 2022 - 14:32 - Spor

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