27 Eki 2022 - 14:33- Spor G: 27 Eki 2022 - 14:35

Pazar günü Darıca’da kıyamet kopacak
Pazar günü Darıca’da kıyamet kopacak mask

3.Lig 2.Grup’ta son sırada yer alan Darıca Gençlerbirliği, kendi gibi son sıraya çakılan Kanhramanmaraş ile pazar günü son yılların en kritik maçına çıkacak. 23 Elazığ FK maçı sonrası yaptığı 1 günlük iznin ardından, önceki gün yaptığı antrenmanla Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarına başladı. Pazar günü rakibini konuk edecek Sarı Yeşilliler artık üç puanı almanın hırsı içerisinde bulunuyor. Halen 8 maçta 4 yenilgi ve 4 beraberlik alan takım, son sırada yer alıyor. 8 maçta 6 gol atan takım tam 12 gol yiyerek son yılların en kötü performansını sergiledi. İki takımın düşeceği ligde kendisiyle aynı konumda bulunan Kahramanmaraş’a bilenen Çınaraltı, adeta 6 puan değerindeki maçı mutlaka kazanmak istiyor. 
# takım

27 Eki 2022 - 14:33 - Spor

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