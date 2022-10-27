27 Eki 2022 - 14:34- Spor G: 27 Eki 2022 - 14:35

Ahmet Arık’tan Gölcükspor’a bir destek daha
Ahmet Arık’tan Gölcükspor’a bir destek daha mask

BAL 13. Grup’ta mücadele eden takımlarımızdan Gölcükspor’un hafta sonu Haliçspor ile deplasmanda oynayacağı maçın masraflarını geçmiş dönem Gölcükspor yöneticisi, Grand Canyon Mermer’in sahibi Gölcüklü iş insanı Ahmet Arık karşılayacak. Başkan Temel Erten “Geçmişten günümüze kadar, her platformda Gölcükspor’a desteğini esirgemeyen kıymetli kardeşimiz Ahmet Arık’a yönetim kurulumuz adına teşekkür ederim”  dedi.  4 maç sonunda 7 puanı bulunan Gölcükspor ile 1 puanlı Haliçspor mücadelesi pazar günü İstanbul Fatih Mimar Sinan Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak.

27 Eki 2022 - 14:34 - Spor

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