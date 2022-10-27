Fanatik Kocaelisporlu zabıtaya gelin geldi

İzmit Belediyesi Zabıta Amiri sıkı Kocaelisporlu Tanju Tığcı ile Aysun hanımın biricik oğulları Uğurcan dünya evine girdi. İhsan ve İnci Ercanlı çiftinin güzel kızları Busenur hayatlarını birleştirdi. Babası gibi Fanatik Kocaelispor taraftarı Medical Park Hastanesi'nde görevli Uğurcan ile Toyoto’da görev yapan Busenur, sık sık maçlara beraber gitme kararı aldı.