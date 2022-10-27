27 Eki 2022 - 14:36- Spor G: 27 Eki 2022 - 14:37

İhsaniye – Doğantepe, Değirmendere’de oynayacak
İhsaniye – Doğantepe, Değirmendere’de oynayacak mask

Süper Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden İhsaniyespor ile Başiskele Doğantepe maçı daha önce açıklanan programda 2 Kasım Çarşamba günü Kavaklı Stadı’nda saat 19.15’te başlayacaktı. Futbol İl Temsilcililiği yaptığı duyuru ile karşılaşmanın aynı gün aynı saatte Değirmendere Stadı’na alındığını belirtti. Öte yandan 30 Ekim Pazar günü Çerkeşli Stadı’nda saat 17.00’de başlaması gereken Dilovası Yıldızlar - Gebze Balkan U-16 maçı 31 Ekim Pazartesi Çerkeşli Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.
# Futbol, Dilovası, Amatör

27 Eki 2022 - 14:36 - Spor

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