Gölcük Halk Eğitim Merkezi’ne ATATÜRK KÖŞESİ çok yakıştı

Gölcük Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen açılış törenine ÇYDD Kandıra Şubesi Başkanı Sevim Deren, yönetim kurulu üyeleri, ÇYDD Değirmendere Şubesi Başkanı Ferhan Doğan ve yönetimi, Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ümran Ceyhan katıldı.

TÜRKMEN’DEN TEŞEKKÜR

Açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen, “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kandıra Şubesi’nin yaptırmış olduğu Atatürk köşemizin açılışına katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. ÇYDD Derneği Kandıra Şubesi’ne bir Atatürk köşesi kazandırmaları için bir müracaatta bulunmuştuk. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Böyle güzel bir köşeyi kurumumuza kazandırdılar. Ben huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

DEREN: ÇOK MUTLUYUZ

Ardından söz alan ÇYDD Kandıra Şubesi Başkanı Sevim Delen, “Biz dernek olarak bizden Atatürk köşesi isteyen tüm okul müdürlerini çok seviyoruz. Bu istekler bizim için vazgeçilmez. Mümkün olduğu kadar bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Burası da çok güzel bir Atatürk Köşesi oldu. Kurumunuza çok yakıştı. Çok mutluyuz. Bundan sonra bizim kanatlarımızın altındalar ve başka eksikleri varsa da seve seve yardımcı olmak isteriz. Zaten kuruma girişten itibaren gördüğümüz Atatürk’le ilgili bölümler ve oda bizleri çok mutlu etti. Çünkü artık bazı alanlarda ne yazık ki bunları göremiyoruz. Bazı okulların ustamızı gönderdiğimiz halde geri gönderildiğini gördük. Bu yüzden böyle bir istekte bulunulduğu için ben teşekkür ediyorum” dedi.

KURDELEYİ KESTİLER

Konuşmaların ardından ÇYDD Kandıra Şubesi Başkanı Sevim Deren, ÇYDD Değirmendere Şubesi Başkanı Ferhan Doğan ve Yönetimi, Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ümran Ceyhan tarafından Atatürk köşesinin açılış kurdelesi kesildi.

ATATÜRK PLAKETİ

Açılış töreninin ardından ÇYDD Kandıra Şubesi Başkanı Sevim Deren’e Gölcük Halk Eğitim Merkezi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Eğitmeni Tuğba Tülay Acar tarafından hazırlanan Atatürk plaketi ve yine usta eğitmenlere tarafından hazırlanan Türk Bayrağı Tablosu hediye edildi.

KİTAP HEDİYE ETTİ

Törende ayrıca Kocaeli Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde 6 dönem yönetimde görev alan Emekli Edebiyat Öğretmeni Gülseren Delibaş kendisine ait ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanmış "Atatürk ve Nutuk", ilkokul öğrencileri için hazırlanmış “Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Destanı” ve Kocaelili çocuklar için Kocaeli’nin tarihi ve kültürel yapısını anlatan “Pişmaniye Molası Öyküler" isimli kitaplarını hediye etti.