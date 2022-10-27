27 Eki 2022 - 14:44- Gündem G: 27 Eki 2022 - 14:45

Zafer İlköğretim Okulu’na Atatürk duvarı ve büstü yapıldı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şubesi, yenilenen Kandıra Zafer İlköğretim Okulu’na Atatürk duvarı ve Atatürk büstü yaptı.  

Zafer İlköğretim Okulu’na Atatürk duvarı ve büstü yapıldı mask
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Cumhuriyet haftası nedeniyle önceki gün okulda tören düzenlendi. Törene okul müdürü Hüdaverdi Soylu ev sahipliğinde ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, yönetim kurulu, okul idarecileri katıldı. Okul müdürü Hüdaverdi Soylu, okula Atatürk duvarı ve Atatürk büstü kazandıran ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren’e teşekkür etti.
# Atatürk, Okul

27 Eki 2022 - 14:44 - Gündem

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