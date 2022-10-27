Emirşah Torun, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki çalışmaları inceledi

Vatandaşın konfor ve ulaşım kolaylığını arttırmak adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Merkez Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin bölgede gerçekleştirdiği aydınlatma, yol ve kaldırım yenileme çalışmalarını İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun inceledi.

BİLGİ ALDI

Torun’a İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, İzmit Belediyesi Muhtar Masası Koordinatörü Ercan Umutlu, Alikahya Merkez Mahallesi Muhtarı Recep Kahveci ve Alikahya Atatürk Mahallesi Muhtarı Özgür Sarıca eşlik etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Yardımcısı Torun, ekiplerden de çalışmalar hakkında bilgi aldı.