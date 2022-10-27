27 Eki 2022 - 14:47- Gündem G: 27 Eki 2022 - 15:30

Emirşah Torun, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki çalışmaları inceledi

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Alikahya Merkez Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda devam eden yenileme çalışmalarını inceledi

Emirşah Torun, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki çalışmaları inceledi mask

Vatandaşın konfor ve ulaşım kolaylığını arttırmak adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Merkez Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin bölgede gerçekleştirdiği aydınlatma, yol ve kaldırım yenileme çalışmalarını İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun inceledi.

BİLGİ ALDI

Torun’a İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, İzmit Belediyesi Muhtar Masası Koordinatörü Ercan Umutlu, Alikahya Merkez Mahallesi Muhtarı Recep Kahveci ve Alikahya Atatürk Mahallesi Muhtarı Özgür Sarıca eşlik etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Yardımcısı Torun, ekiplerden de çalışmalar hakkında bilgi aldı.
# İzmit belediyesi, Atatürk

27 Eki 2022 - 14:47 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.187.704 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi Ayazma ve Tepeköy Mahallesi’ni pırıl pırıl yaptı mask
İzmit Belediyesi Ayazma ve Tepeköy Mahallesi’ni pırıl pırıl yaptı
Emirşah Torun, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki çalışmaları inceledi mask
Emirşah Torun, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki çalışmaları inceledi
Zafer İlköğretim Okulu’na Atatürk duvarı ve büstü yapıldı mask
Zafer İlköğretim Okulu’na Atatürk duvarı ve büstü yapıldı
Gölcük Halk Eğitim Merkezi’ne ATATÜRK KÖŞESİ çok yakıştı mask
Gölcük Halk Eğitim Merkezi’ne ATATÜRK KÖŞESİ çok yakıştı
KASK, Şile ve Ağva’yı fotoğrafladı mask
KASK, Şile ve Ağva’yı fotoğrafladı
Başkan Aygün stajyer öğrencilerle buluştu   mask
Başkan Aygün stajyer öğrencilerle buluştu  
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL