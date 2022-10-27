Şahin: Protesto yapmaktan çekinmeyeceğiz

Kocaeli Üniversitesi'nde yaklaşık 5 bin 651 personeli ilgilendiren banka promosyon ihalesi, 30 bin TL’nin altında düşük teklifler yapılması nedeniyle iptal edildi. İhaleye İş bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, TEB ve Halk Bankası katıldı. Kapalı zarf usulü olarak verilen tekliflerde; İş Bankası 18 bin TL, Akbank 15 bin TL, Yapı Kredi Bankası 14 bin TL, TEB 15 bin TL teklif verdi. İhaleye Ziraat Bankası katılmadı, Halk Bankası ise teklif sunmadı. İhale komisyonu kapalı zarf tekliflerinin açılmasının sonrasında kendi arasında bir görüşme yaptı. Konutla ilgili Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 nolu Şube Üniversite Temsilcisi Alp Eren Şahin, “Sözleşme iptalinden kaynaklı olarak talep edilen 41.500 TL’lik maddi cezanın iptali için Kocaeli Üniversitesi hukuk birimi tarafından gerekli itirazın yapılacağı belirtmiş olup biz de konunun takipçisi olacağız” dedi.

“KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

KOÜ’deki ihale iptaline ilişkin konuşan TES 1 nolu Şube Üniversite Temsilcisi Alp Eren Şahin, “Kocaeli Üniversitesi maaş promosyon anlaşmasının iptali ile yapılan yeni ihalede; maalesef muhammen bedelin çok altında teklifler gelmiştir. Türkiye’de bu teklifler; farklı üniversitelerde 45.000 binlere dayanmışken bugün 5 banka ihaleye katıldı. Teklifler 14.000 TL ile 18.000 TL arası olmuştur. Günümüz şartlarında ve diğer üniversitelerde yapılan anlaşmalara nazaran teklifler çok komik kalmıştır. Sözleşme iptalinden kaynaklı olarak talep edilen 41.500 TL’lik maddi cezanın iptali için Kocaeli Üniversitesi hukuk birimi tarafından gerekli itirazın yapılacağı belirtmiş olup biz de konunun takipçisi olacağız” dedi

“ZİRAAT BANKASI KATKI SAĞLAMADI”

Sözlerini sürdüren Şahin, “Mevcutta devam eden Ziraat Bankası ihaleye katılmayarak güncelleme konusunda da olduğu gibi ihaleye de katkı sağlamamıştır. İptal edilerek ileri bir tarihe ertelenen ihalede tekrar istenilen rakamlara çıkılamaması ve kalan mevcut süreyi Ziraat Bankası ile devam edilmesi durumunda da gerekli protesto ve maddi protestoları yapmaktan çekinmeyeceğimizi şimdiden belirtmek isteriz. Günümüz şartlarında maaşlara ocak ayı ve diğer dilimlerde en az enflasyon oranında zam yapılacağı düşünüldüğünde bankalara girecek miktarlarda da ciddi artışlar olacaktır. Bizler de bankalardan hakkımız olan kârlardan payımıza düşeni talep etmekteyiz. Yapılacak yeni ihale ile umarız çalışanlarımızı tatmin edecek teklifler verilecektir” diye konuştu.

“YETKİLİ BANKA ZORA GİRİYOR”

Açıklamalarına üniversitedeki bir sorunu dile getirerek devam eden Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 nolu Şube Üniversite Temsilcisi Alp Eren Şahin, “Bir diğer husus ise istekli olan bankaların İş Bankasının maaş anlaşması olmamasına rağmen Umuttepe Kampüsünde faaliyet göstermesinin yetkili bankayı zora sokmasıdır. Kocaeli Üniversite yönetiminin de ihaleyi alan ya da alacak banka haricinde bir bankanın kampüs içinde faaliyetine izin vermemesi ve İş Bankasına tahliye için gerekli tebligatı bir an önce yapması gerekmektedir. Bu hususta gerekli görüşme ve yazışmalar da sendikamız tarafından üniversite yönetimiyle ivedilikle gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.