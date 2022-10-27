27 Eki 2022 - 16:34- Gündem G: 27 Eki 2022 - 16:35

İzmit Belediyesi Ayazma ve Tepeköy Mahallesi’ni pırıl pırıl yaptı

İzmit’in dört bir yanında temizlik çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Ayazma ve Tepeköy Mahallesi’nde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi

İzmit Belediyesi Ayazma ve Tepeköy Mahallesi’ni pırıl pırıl yaptı mask

Vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik alanlar yaratmaya devam eden İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında mesaisini sürdürüyor.  Ekipler son olarak Tepeköy Mahallesi ve Ayazma Mahallesi’nde geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirerek bölgeyi pırıl pırıl yaptı. 


ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kapsamlı temizlik çalışmasında 2 yıkama aracı, 1 yol süpürme aracı, 1 JSB kepçe, 1 açık araç kamyon ve 15 personel görev yaptı. Bölgede yaptıkları çalışmalarla halkın takdirini kazanan ekipler, çalışmalarına kentin diğer noktalarında devam edecek.
# İzmit belediyesi, Araç

27 Eki 2022 - 16:34 - Gündem

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Yorumlar

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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