İzmit Belediyesi Ayazma ve Tepeköy Mahallesi’ni pırıl pırıl yaptı

Vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik alanlar yaratmaya devam eden İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında mesaisini sürdürüyor. Ekipler son olarak Tepeköy Mahallesi ve Ayazma Mahallesi’nde geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirerek bölgeyi pırıl pırıl yaptı.



ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kapsamlı temizlik çalışmasında 2 yıkama aracı, 1 yol süpürme aracı, 1 JSB kepçe, 1 açık araç kamyon ve 15 personel görev yaptı. Bölgede yaptıkları çalışmalarla halkın takdirini kazanan ekipler, çalışmalarına kentin diğer noktalarında devam edecek.