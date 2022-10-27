İzmit Belediyesi Ayazma ve Tepeköy Mahallesi’ni pırıl pırıl yaptı

Vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik alanlar yaratmaya devam eden İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında mesaisini sürdürüyor. Ekipler son olarak Tepeköy Mahallesi ve Ayazma Mahallesi’nde geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirerek bölgeyi pırıl pırıl yaptı.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kapsamlı temizlik çalışmasında 2 yıkama aracı, 1 yol süpürme aracı, 1 JSB kepçe, 1 açık araç kamyon ve 15 personel görev yaptı. Bölgede yaptıkları çalışmalarla halkın takdirini kazanan ekipler, çalışmalarına kentin diğer noktalarında devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Misafir - yapılması gereken o zaten görevleri değilmi
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.