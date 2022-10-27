“Biz para kazanmak için çalmıyoruz”

Yürüyüş Yolu’nun yeni hali, çileli bir inşaat sürecinden sonra hayli beğeniliyor. Her gün, merkez ilçe nüfusunun neredeyse yarısına hizmet veren İzmit Yürüyüş Yolu’nda artık sokak çalgıcıları da sembol haline geldi. 7’den 77’ye tüm halkın ilgiyle izlediği ve dinlediği sanatçılar, bu işi sadece para kazanmak için yapmadıklarını, maddiyatın ikinci planda kaldığını dile getiriyor.
PARSİANİ: İNSANLARI MUTLU ETMEYİ ÇOK SEVİYORUZ
Sokak çalgıcıları arasında en tanınan isimlerden olan Hasan Parsiani, “Bizim için müzik, olmazsa olmaz gibi, hayatımızın anlamı. İnsanların derdine, tasasına, sevincine ortak oluyoruz. Onları mutlu görünce duygulanıyoruz. Kente renk katıyoruz. Adeta bir psikolog gibiyiz. Birçok farklı türde müzik yapıyoruz. Zaman zaman misafirlerimiz de şarkılarımıza eşlik ediyor. Tabii ki günlük ihtiyaçlarımız için de gelir elde ediyoruz” diyor.
TADOĞLU: ZABITALAR DESTEK VERİYOR
Sık sık zabıtaların müdahalesi ile sokak çalgıcıları şikayetçi oluyor. Ama bizimkiler öyle değilmiş. Bu noktada da Parsiani’nin sanatçı arkadaşı Serhan Tadoğlu şunları söylüyor: “ Zabıta ağabeyler bize destek veriyor. Zaman zaman ses yükselince bunun ayarını yapıyoruz. Sorun olmuyor. Karşılıklı anlayışla her sorun hallediliyor. Çevrede oturanlar bile bize eşlik ediyor. Karşılıklı mutluluk yaşıyoruz” diyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.