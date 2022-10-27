27 Eki 2022 - 21:00- Gündem

“Biz para kazanmak için çalmıyoruz”

Yürüyüş Yolu’nun sokak çalgıcıları Serhan Tadoğlu ve Hasan Parsiani, insanlarla iç içe sanat icra etmenin, paradan çok daha önemli olduğunu söylüyor

“Biz para kazanmak için çalmıyoruz” mask

Yürüyüş Yolu’nun yeni hali, çileli bir inşaat sürecinden sonra hayli beğeniliyor. Her gün, merkez ilçe nüfusunun neredeyse yarısına hizmet veren İzmit Yürüyüş Yolu’nda artık sokak çalgıcıları da sembol haline geldi. 7’den 77’ye tüm halkın ilgiyle izlediği ve dinlediği sanatçılar, bu işi sadece para kazanmak için yapmadıklarını, maddiyatın ikinci planda kaldığını dile getiriyor.

PARSİANİ: İNSANLARI MUTLU ETMEYİ ÇOK SEVİYORUZ

Sokak çalgıcıları arasında en tanınan isimlerden olan Hasan Parsiani, “Bizim için müzik, olmazsa olmaz gibi, hayatımızın anlamı. İnsanların derdine, tasasına, sevincine ortak oluyoruz. Onları mutlu görünce duygulanıyoruz. Kente renk katıyoruz. Adeta bir psikolog gibiyiz. Birçok farklı türde müzik yapıyoruz. Zaman zaman misafirlerimiz de şarkılarımıza eşlik ediyor. Tabii ki günlük ihtiyaçlarımız için de gelir elde ediyoruz” diyor.

TADOĞLU: ZABITALAR DESTEK VERİYOR

Sık sık zabıtaların müdahalesi ile sokak çalgıcıları şikayetçi oluyor. Ama bizimkiler öyle değilmiş. Bu noktada da Parsiani’nin sanatçı arkadaşı Serhan Tadoğlu şunları söylüyor: “ Zabıta ağabeyler bize destek veriyor. Zaman zaman ses yükselince bunun ayarını yapıyoruz. Sorun olmuyor. Karşılıklı anlayışla her sorun hallediliyor. Çevrede oturanlar bile bize eşlik ediyor. Karşılıklı mutluluk yaşıyoruz” diyor.

# Zabıta

27 Eki 2022 - 21:00 - Gündem

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