TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. İstanbul Kadıköy'deki evinde dün gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya götürülen Fincancı, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Burada savcıya 5 saat ifade veren Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sorgu sırasında birlik üyeleri adliyeye alınmadı. Adliye önünde bekleyen üyeler, polis müdahalesiyle uzaklaştırıldı.
TUTUKLANDI
Hakimlik, sorgusunun ardından TTB Başkanı Fincancı'nın "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Fincancı, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Şebnem Korur Fincancı, savcılık sorgusunda "örgüt propagandası" suçlamasını reddetti. Fincancı, TTB Başkanı sıfatı ile değil adli tıp uzmanı olarak gösterilen fotoğraflarla ilgili bilimsel yorum yaptığını söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.