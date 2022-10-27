27 Eki 2022 - 17:17- Gündem G: 27 Eki 2022 - 17:19

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "kimyasal silah kullandığını" iddia eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, ''terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı. İfadesinde suçlamaları reddeden Fincancı, ''Söz konusu konuşmayı adli tıp uzmanı sıfatı ile yaptım. Örgüt propagandası kastım yoktu'' dedi.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı mask

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı  Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.  İstanbul Kadıköy'deki evinde dün gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya götürülen Fincancı, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Burada savcıya 5 saat ifade veren Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sorgu sırasında birlik üyeleri adliyeye alınmadı. Adliye önünde bekleyen üyeler, polis müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

TUTUKLANDI

Hakimlik, sorgusunun ardından TTB Başkanı Fincancı'nın "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Fincancı, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şebnem Korur Fincancı, savcılık sorgusunda "örgüt propagandası" suçlamasını reddetti. Fincancı, TTB Başkanı sıfatı ile değil adli tıp uzmanı olarak gösterilen fotoğraflarla ilgili bilimsel yorum yaptığını söyledi.

# Kadın, Ankara, polis, emniyet, Şebnem Korur Fincancı

27 Eki 2022 - 17:17 - Gündem

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