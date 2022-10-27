Başkan Aygün’den Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Mazlum Coğrafyaların Umudu

Başkan Aygün, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim En Büyük Eserim” dediği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli tezahürü olan Cumhuriyet, milli egemenliğe dayanarak gücünü halkımızdan almaktadır. 29 Ekim imkansızlıklar içerisinde dahi bağımsızlık ruhundan asla taviz vermemiş olan milletimizin, yeniden ayağa kalkışının adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde yüce milletimizin bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti, ne mutlu bizlere ki büyüyerek ve gelişerek bugün mazlum coğrafyaların da umudu haline gelmiştir”



Gelecek Nesillerimize Emanet

“Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru ilerlerken ülkemizi gelecek nesillerimize, huzur ve güven içerisinde ulaştırmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Son 20 yılda Türkiye’deki değişim ve dönüşümün mimarı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz eser ve hizmetler ile 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolundaki en önemli basamakları olarak görüyoruz. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum”