Bakan Kirişci: "Tahıl koridorunun açılması dünyayı rahatlattı"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen Fonangels İş Dünyası Buluşmaları programına katıldı. Programda konuşan Bakan Kirişci, "Bu ülkede kuşaklara farklı çatışmalar eklendi. Çok şükür ülkemiz bunları geride bıraktı ve bir anda elinde çok önemli varlığı olduğu, bu varlığın da gençliğimiz olduğunun farkına vardı. Bugün bütün çabalarımıza Cumhurbaşkanımızın belki de gerekçesini söylemediği için farklı değerlendirilen ‘3 çocuk yapalım’ temkinlerine rağmen gerileyen bir nüfusumuz olsa da, hala bugün 33.1 ortanca yaş ile Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ve genç popülasyonu yüksek olan ülkesi konumundayız" dedi.

"Her gün yeni bir başarı hikayesi sergiliyoruz"

Bugün Türkiye’de tarımda ve diğer alanlarda dijitalleşme ve teknoloji kullanımının yaygınlaşmasının çok hızla gerçekleştiğini aktaran Bakan Kirişci, "Bir Teknofest kuşağı çıktı. Bu kuşak bugün her alanda gerçekten bu ülkeye çağ atlatabilecek çalışmalar yürütüyor. Türkiye’de yüzde 20 olan yerli ve millilik oranını savunma sanayiinde bugün yüzde 80’e çıkardıysak biz bu gençliğe borçluyuz. Bu gençlik sayesinde hamdolsun aklımıza gelenin en iyisini yapabilme noktasında her gün yeni bir başarı hikayesi sergiliyoruz. Bundan dolayı da Türkiye, artık 780 bin kilometrekarelik bir kara, 462 bin kilometrekarelik bir mavi vatandan müteşekkir ve bu sınırlara hapsedilmek istenen bir ülke olmayacağını dünyaya haykırıyor. Gerek bölgesel, gerekse global düzeyde bir oyuncu olduğunu gösterdi” diye konuştu.

“Tahıl koridorunun açılması dünyayı rahatlattı”

Tahıl koridoru açılması konusuna da değinen Bakan Kirişci, "Bugün itibariyle 9 milyon ton bir gemi geçişi gerçekleşti, 400’e yakın gemi geçmiş oldu. Tahıl koridorundan geçen tahılın ve gıda ürünlerinin yüzde 62’lik kısmını Avrupalılar alıyor. Yüzde 21’ini Asyalılar, yüzde 12-13’ünü Afrikalılar alıyor. İhtiyacı en fazla olan, en geri kalmış ülkeler ise sadece yüzde 6.1’ini alıyor. Bu tahıl koridorunun açılması meselesi bile dünyayı rahatlattı. Gıda milliyetçiliğinin, gıda krizinin konuşulduğu bir dönemde herkes nefes almış oldu. Biz tarımda başından beri aldığımız tedbirlerle, eli öpülesi üreticilerimizle 85 milyon insanımızı doyurmakla kalmıyoruz, ülkemizi ziyaret eden 50 milyon turisti de doyuruyoruz. Onları doyurmak için dışarıdan yemek siparişi vermiyoruz. Evde pişen yemeklerimizi, ürettiklerimizi ikram ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye çok önemli hamleler yaptı"

Türkiye’nin uzun zamandır dönüşüm ve kalkınma hamlesinin içerisinde yoluna devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katılım Finans Dairesi Başkanı Tarık Akın ise "Yurt dışındaki ilişkilerle Türkiye çok önemli hamleler yaptı. Bugün Orta Asya’dan Afrika’ya çok etkin bir biçimde Türkiye’nin varlığı hissediliyor. Ama bir tahıl koridoru anlaşmasını yapabilmek, oyun kuruculuğunun da ötesinde paradigma değiştirici, ezberleri bozan bir hamle. Keza İHA’lar, SİHA’lar konusunda, bunu entegre bir savaş makinesi haline getirip o savaş meydanındaki bütün aktörlerin birbirleriyle konuşabilecek şekilde tasarlamak hakikaten önemli bir paradigma değiştirici hamle. Türkiye ekonomik anlamda, siyasi anlamda, tarımda, sanayide çok önemli hamleler yaptı. Ama bunun bir ayağı daha gerekiyor, o da finans. Türkiye’nin finansal bağımsızlığını kazanması diğer bütün alanları da etkileyecek olan çok önemli bir oyun kurucu hamle” ifadelerini kullandı.