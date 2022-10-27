27 Eki 2022 - 21:24- Asayiş G: 27 Eki 2022 - 21:25

Takip ettiği husumetlisinin benzini bitince pompalı tüfekle ateş etti

Kocaeli’de otomobilindeki benzini bitince duran bir kişi, aralarında husumet bulunan ve kendisini takip eden şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Takip ettiği husumetlisinin benzini bitince pompalı tüfekle ateş etti mask
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Olay, Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Turnalı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 35 KA 8791 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Coşkun A., yakıtının bitmesi üzerine aracını park etti. Coşkun A., benzin bidonuyla aracın yakıt deposunu doldurduğu esnada onu otomobille takip eden husumetlisi pompalı tüfekle ateş etti. Coşkun A. karnından yaralanırken, husumetlisi ise otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. Kaçan otomobilin cadde üzerindeki bir araca çarptığı ve bir süre çevrede trafiği tehlikeye attığı öğrenildi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir otomobilin ön yolcu kısmında bulunan bir şahsın pencereden pompalı tüfekle ateş ettiği, vurulan Coşkun A’nın ise yaralandığı görüldü.

Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

# polis, Olay, Vatandaşlar, yaralı, ateş

27 Eki 2022 - 21:24 İHA Kocaeli- Asayiş

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