27 Eki 2022 - 21:24- Asayiş G: 27 Eki 2022 - 21:25

Eski HDP milletvekili Aysel Tuğluk tahliye edildi

2016 yılından beri "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan tutuklu bulunan eski HDP milletvekili Aysel Tuğluk, demans hastalığı sebebiyle tahliye edildi.
Eski HDP milletvekili Aysel Tuğluk tahliye edildi mask

28 Aralık 2016 yılında tutuklanarak "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan hakkında dava açılan eski HDP milletvekili Aysel Tuğluk, 10 yıl hapis cezasına hükmedilmişti. Kocaeli 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Tuğluk’a Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nca demans hastalığı tanısı konuldu. Demans hastalığı raporu verilen Aysel Tuğluk’un sağlık durumu göz önüne alınarak tahliye edilmesine karar verildi.
# Kocaeli Üniversitesi, sağlık

27 Eki 2022 - 21:24 İHA Kocaeli- Asayiş

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