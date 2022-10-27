Cumhuriyet ve Biz sergisi açıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yılı kapsamında İzmit Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi iş birliği ile düzenlenen ‘Cumhuriyet ve Biz’ sergisi, bugün ziyarete açıldı. 78 eserin yer aldığı sergi, 4 Kasım’a kadar ziyaretçilere açık olacak. Cumhuriyet Parkı’nda bulunan Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen açılış programına; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şube Başkanı Meral Dönmez, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Kocaeli Çukurovalılar Derneği Başkanı Erdoğan Davut ve sanatseverler katılım sağladı.

“YETER Kİ SANATA SAHİP ÇIKALIM”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Meral Dönmez şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet’imizin 99. Yılı nedeniyle Çağdaş Yaşama gönül vermiş 78 eserden oluşan resim atölyemize emek veren herkese teşekkür ederim. Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur felsefesiyle Atatürk’ün izinden gidiyoruz ve sanata değer veriyoruz. 20 yıldır atölyemizde çalışan sanatçılarımıza her zaman destek vermeye hazırım. Bize gönül vermiş Çağdaş Yaşam dostlarımızı da atölyemizde çalışmaya davet ediyorum. Gelin yeter ki sanata sahip çıkalım” dedi.

“CUMHURİYET VAR OLDUKÇA BİZ OLACAĞIZ”

İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şu ifadelere yer verdi: “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 99. Yılı kutlamaları kapsamında çok kıymetli Çağdaş Yaşam Derneğimizle bu güzel sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyuyorum. Kültür ve sanatla taçlandırmak kutlama törenlerimize böylesi bir mana ve derinlik kazandırmak çok ama çok kıymeti. Cumhuriyet demek biz demektir. Biz var oldukça Cumhuriyet, Cumhuriyet var oldukça da biz var olmaya devam edeceğiz. 29 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’da ikinci sanat galerimiz olan Nikomedya Sanat Galerimizi Yunus Emre Kültür Merkezinde açacağımızı da duyurmak isteriz. Sanat ve kültür bu değerlerle birleşirse bu muhteşem enerji ortaya çıkar. Cumhuriyet tarihi için bu kent çok değerli. Atamız aylar öncesinde bu ülkenin yönetim şeklinin Cumhuriyet olacağını ilk İzmit’ten basın toplantısında müjdelemişti. O yüzden Cumhuriyet kazanımları bu kent için ayrıca önemli” dedi.