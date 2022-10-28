28 Eki 2022 - 09:33- Gündem G: 28 Eki 2022 - 09:36

Necati Şaşmaz fenalaştı, ameliyata alındı

Oyuncu Necati Şaşmaz'ın fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve anjiyo ameliyatı olduğu öğrenildi.

Necati Şaşmaz fenalaştı, ameliyata alındı mask

Oyuncu Necati Şaşmaz, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Anjiyo ameliyatı 3 saat süren ve yoğun bakım servisine kaldırılan Şaşmaz'ın son durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi. Magazin sitesi Süper Kulüp'ün haberine göre, başarılı geçen operasyonun ardından oyuncu Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kurtlar Vadisi isimli mafya dizisindeki "Polat Alemdar" tiplemesiyle ünlenen Şaşmaz, son olarak bir tarikatin müridi olduğuna dair haberlerle gündeme gelmişti. Necati Şaşmaz'ın geçen yıl boşandığı Nagehan Kaşıkçı, Şaşmaz'In müridi olduğu tarikat ve "mehdilik" iddiasının boşanma sebebi olduğunu iddia etmişti.
# sağlık

28 Eki 2022 - 09:33 - Gündem

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