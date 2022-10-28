Alikahya Çok Amaçlı Spor Salonu’nun temeli atıldı

Spor ve sporcu dostu İzmit Belediyesi kente yeni bir spor tesisi daha kazandırıyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Alikahya Mahallesindeki düğün salonunun önünde bulunan alana çocukların ve gençlerin gönüllerince spor yapabileceği yeni bir spor tesisi inşa ediyor. Ekipler çok amaçlı spor salonunun temel atma çalışmalarına başladı.



TEMEL ATILDI

Tesisin temeli İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ercan Umutlu, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ve Alikahya Atatürk Mahalle Muhtarı Özgür Sarıca’nın katılımıyla atıldı.

VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULACAK

600 metrekarelik alanda inşa edilecek çok amaçlı spor tesisinde birçok salon sporu yapılabilecek. Yaklaşık 150 kişilik seyirci kapasitesine sahip olacak tesisin çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak. Ekipler hızla tamamlanacak çalışmaların ardından çok amaçlı spor salonunu vatandaşların hizmetine sunacak.