Gazetemiz yine ulusal basında

Kurulduğu günden beri Kocaeli'nin sorunlarını yazan ve bunların çözümü için ön ayak olan gazetemiz vatandaşların sesini ulusalda da ulaşmasını sağlıyor. Gazetemizin bugünkü sayısı Fox TV’de gazeteci İlker Karagöz'ün spikerliğini yaptığı Çalar Saat’te yayınlandı.