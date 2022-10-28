28 Eki 2022 - 10:16- Gündem G: 28 Eki 2022 - 10:20

Gazetemiz yine ulusal basında

Gazetemizin bugünkü sayısı, Fox TV’de gazeteci İlker Karagöz'ün spikerliğini yaptığı Çalar Saat’te yayınlandı

Gazetemiz yine ulusal basında mask

 Kurulduğu günden beri Kocaeli'nin sorunlarını yazan ve bunların çözümü için ön ayak olan gazetemiz vatandaşların sesini ulusalda da ulaşmasını sağlıyor. Gazetemizin bugünkü sayısı Fox TV’de gazeteci İlker Karagöz'ün spikerliğini yaptığı Çalar Saat’te yayınlandı.

28 Eki 2022 - 10:16 - Gündem

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