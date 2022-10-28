28 Eki 2022 - 10:29- Asayiş G: 28 Eki 2022 - 10:31

Düğünde 3 kişi bıçaklanmıştı, o kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kartepe'de düğünde 3 kişinin bıçaklandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde tekme ve yumrukların havada uçuştuğu görüldü.
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Olay, 15 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’nde bulunan evlendirme dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelin ve damat tarafı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar evlendirme dairesinin önünde birbirine girdi. Çıkan kavgada kız tarafından olduğu öğrenilen T.Y, H.Y ve N.Y isimli üç akraba bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan T.Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer yaralılar ise özel araçla hastaneye gitti. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, kavga anı vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, daha sonra kırmızı montlu şahsın bir kişiyi bıçakladığı görülüyor.

# sağlık, polis, Olay

28 Eki 2022 - 10:29 İHA Kocaeli- Asayiş

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