Alikahya’ya spor salonu inşa edilecek

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Alikahya Mahallesi’ndeki düğün salonunun önünde bulunan alana çocukların ve gençlerin gönüllerince spor yapabileceği yeni bir spor tesisi inşa ediyor. Ekipler, çok amaçlı spor salonunun temel atma çalışmalarına başladı. Tesisin temeli İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ercan Umutlu, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ve Alikahya Atatürk Mahalle Muhtarı Özgür Sarıca’nın katılımıyla atıldı. 600 metrekarelik alanda inşa edilecek çok amaçlı spor tesisinde birçok salon sporu yapılabilecek. Yaklaşık 150 kişilik seyirci kapasitesine sahip olacak tesisin çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak.