MYP İl Başkanı Süslü: Kendimizi tek ülkücü olarak görüyoruz

Bir dönem Büyük Birlik Partisi’nde (BBP) Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan ve Muhsin Yazıcıoğlu ile siyaset yapan Remzi Çayır’ın kurduğu Milli Yol Partisi Kocaeli’de teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor. Milli Yol Partisi İl Başkanı Recep Süslü, 30 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirecekleri kongre öncesinde il binasında basın toplantısı düzenledi. Çarpıcı açıklamalarda da bulunan Süslü, Cumhur İttifakı çatısı altında birleşen Milliyetçi Hareket Partisi’ne yönelik, ‘Ülkücülük ayağıyla yatıp, yan tarafta yanaşma parti oldular. Biz kendimizi tek ülkücü olarak görüyoruz’ çıkışı yaptı.

“YAN TARAFA YANAŞMA PARTİ OLDULAR”

“Ülkücülük artık başka taraflarda yaşanıyor” diyen Süslü, “Ülkücülerin içerisindeki kardeşlerimiz onlar da aynı şeyleri söylüyor. Biz bir parti içerisinde ülkücü olacağız. Ülkücü diyebileceğiniz bir parti gösterebiliyor musunuz? Ülkücülük ayağıyla yatıp, yan tarafta yanaşma parti oldular. Ve birçok insanın da kalbini kırdılar. Hataları görenler bize geliyor. Biz kendimizi tek ülkücü olarak görüyoruz. Ülkücülüğün burada bağlandığını görüyorum. Hedefimiz de lider olmak ve ülkedeki bütün yanlışları kaldırmak, gençlerin önünü açmak, adaleti getirmek, yiyemeye-içemeyen insanlara faydalı olmak. Tek amacımız da bu” ifadelerini kullandı.

“AYNI YOLDA ASLA OLMAYIZ”

İnsanları dışlamadıklarını vurgulayan Süslü, “Türkçülük, Kürtçülük de yok bizde. Ve herkes benim partimin çatısında olabilecek insanların yeter ki yürekleri bir olsun. Muhsin Yazıcıoğlu’nun da ailesi bizim yanımızda. Büyük Birlik Partisi kendi partisi olmasına rağmen demek ki aykırı davrandığı noktaları görebiliyorlar. Biz aynı yolda asla olamayız. Biz yanaşma partisi değiliz, tek başımızayız. Büyük Birlik Partisinden ayrılma nedenlerimizden biri de bu” dedi.

“ÜYE SAYISI 1000’İ GEÇTİ”

Muhsin Yazıcıoğlu suikastını ortaya çıkarmayanlar ile beraber olamayacaklarını ifade eden Süslü, “Sonuna kadar Muhsin başkanımın davasında olacağım. Delilleri kendim toplamak için mücadelede bulunacağım. Bunu da çok net söylüyorum. Ben sahaya bugüne kadar yardımlarımla yola çıktım, insanların yanında oldum. Bunun yanı sıra illerde çalışmalarım da var. Genel Başkanımızın da başdanışmanıyım. Kongreler, toplantılar ve açılışlardan ötürü sahaya çıkamadım. Ama 30 Ekim günü gerçekleştireceğimiz kongreden sonra sahada olacağız. Kendimizi ön plana atacağız. Biz sahaya çıktığımız zaman kendimizi tanıtmak için değil, ihtiyaçları görmek için çıkıyoruz. Kocaeli’de sadece üye sayımız 1000’i geçti” dedi.

KENDİME AİT 4 TANE DE TÜRK PLAKALI MAKAM ARACIM VAR”

Geçtiğimiz günlerde partisine ve kendisine yönelik haberlerde ortaya atılan iddialarda adı geçen kırmızı plakalı aracı hakkında da konuşan Recep Süslü, “Ben Kocaeli’de çok güzel şeyler yaptığıma inanıyorum. Ama sıkıntımız da şu, düşmanımız da, art niyetli insanlar da çok. Bir anda parlamamız bir kesimi rahatsız etti. Buna örnek de vereceğim. Ben şirket sahibiyim. Yurtdışında 4 tane firmam var ve ortaklarım da var. Buraya yabancı plaka bir araç getirdim. Benim bunun haricinde kendime ait 4 tane de Türk plakalı makam aracım var.

“CEZASI VARSA CEZASINI VERİRİZ”

Bazı haber sitelerinde yer alan kırmızı plakalı aracı dışarı çıkardığımız yok, Yapacağımız toplantılarda özel açılışlarda kullanabildiğimiz bir araçtır. Ki aracı da zaten dışarıda kullanmıyoruz. Bunu ispatlı şekilde de söylüyoruz. İspat etmek zorunda da değiliz, evet bunun bir cezası var, kırmızı plakanın cezası varsa biz bunun cezasını veririz, hakkınızdır, o şekilde kapatırız. Ben kırmızı plakamı takacağım, siz de bunu cezasını yazacaksınız dedim.

HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ

Ama bu haberi yapan arkadaşlar bu aracın sahte olduğunu, sahte plaka olduğunu ve benim özellikle Rus plakası kullandığımı, vergiden kaçmak istediğimi dile getirmiş. Bununla birlikte yol yürüyen bazı arkadaşlarımızın yanımızda olmamasına rağmen, alkol alırken yakalandığını dile getirmiş. Ki o insan o gün orada bile yok. Bu iftira ağır şeyler yaşatır. Bu konularda daha temkinli olmamız gerektiğini anladık. Ve bu arkadaşların da art niyetli olduğunu anladık. Ve tabii ki de hakkımızı arayacağız. Çünkü çok saçma bir yalan haber var ortada. Ortaya çıkması lazım” ifadelerine yer verdi.