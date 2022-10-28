Kartepeli Serhat, Arka Sokaklar'da

Acun Ilıcalı’nın reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor’a 2012 yılında katılan ve başarılı performans sergileyen Kartepeli Serhat Özcan, Kanal D’de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde rol almaya başladı. Daha önce de konuk oyuncu olarak aynı dizide rol alan Özcan, Fox Tv’de yayınlanan Savaşçı dizisinde de performans sergilemişti.