29 Ekim’de ulaşım ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler 29 Ekim Cumartesi günü tüm gün boyunca vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Deniz ulaşımı da mevcut sefer saatlerinde ücretsiz olarak hizmet verecek. İzmit-Kartal güzergahında hizmet veren Hat 200 ile Sabiha Gökçen Hattı olan 250, 250G ve Hat 700 ise mevcut tarifeyle çalışmaya devam edecek.