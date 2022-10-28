Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler 29 Ekim Cumartesi günü tüm gün boyunca vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Deniz ulaşımı da mevcut sefer saatlerinde ücretsiz olarak hizmet verecek. İzmit-Kartal güzergahında hizmet veren Hat 200 ile Sabiha Gökçen Hattı olan 250, 250G ve Hat 700 ise mevcut tarifeyle çalışmaya devam edecek.
28 Eki 2022 - 12:11- Gündem Güncelleme: 28 Eki 2022 - 12:12
29 Ekim’de ulaşım ücretsiz
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımından yarın ücretsiz olarak yararlanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.