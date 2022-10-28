Kocaelispor, zorlu deplasmanda galibiyet peşinde

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, ligin 12. haftasında Zonguldak Kömürspor’a konuk olacak. Hafta boyunca Körfez Brunga Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılar, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Ligde topladığı 17 puanın 13’ünü iç sahada toplayan Zonguldak ekibinin ise iç sahada namağlup olma unvanı sürüyor. Ligdeki beşinci deplasman maçına çıkacak olan Kocaelispor’un deplasman karnesinde 10 puan bulunuyor. Körfez ekibi; Kırşehir, Uşak ve Pazarspor deplasmanlarını galibiyetle, Sarıyer deplasmanını ise beraberlikle tamamladı. Yeşil-siyahlıların kaybettiği tek deplasman mücadelesi, 9. Haftada oynanan 1461 Trabzon FK maçı oldu. Aynı zamanda Kocaelispor’un ligdeki tek mağlubiyeti de bu maç oldu. 24 puanla 3’üncü sırada bulunan ve şampiyonluğun güçlü adayları arasında bulunan Kocaelispor, Zonguldak Kömürspor’a ilk deplasman mağlubiyetini yaşatmak istiyor.

30 Ekim Pazar günü Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu’nda oynanacak mücadelede ilk düdük saat 14.00’da çalacak. Müsabakayı Lütfullah Aslan yönetecek.