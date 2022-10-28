Kocaelispor, zorlu deplasmanda galibiyet peşinde

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, ligin 12. haftasında Zonguldak Kömürspor’a konuk olacak. Hafta boyunca Körfez Brunga Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılar, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Ligde topladığı 17 puanın 13’ünü iç sahada toplayan Zonguldak ekibinin ise iç sahada namağlup olma unvanı sürüyor. Ligdeki beşinci deplasman maçına çıkacak olan Kocaelispor’un deplasman karnesinde 10 puan bulunuyor. Körfez ekibi; Kırşehir, Uşak ve Pazarspor deplasmanlarını galibiyetle, Sarıyer deplasmanını ise beraberlikle tamamladı. Yeşil-siyahlıların kaybettiği tek deplasman mücadelesi, 9. Haftada oynanan 1461 Trabzon FK maçı oldu. Aynı zamanda Kocaelispor’un ligdeki tek mağlubiyeti de bu maç oldu. 24 puanla 3’üncü sırada bulunan ve şampiyonluğun güçlü adayları arasında bulunan Kocaelispor, Zonguldak Kömürspor’a ilk deplasman mağlubiyetini yaşatmak istiyor.
30 Ekim Pazar günü Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu’nda oynanacak mücadelede ilk düdük saat 14.00’da çalacak. Müsabakayı Lütfullah Aslan yönetecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.