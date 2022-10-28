Sporculara motivasyon gecesi

Program, Yelken Kafe’de gerçekleştirildi. Derincespor Kulübü’nün önemli mesafeler kat ettiğini söyleyen Derince Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Derincespor Kulübü Başkanı Kemal Bayraktar, "Kuruluşunun üzerinden henüz bir yıl geçmesine rağmen Derincespor Kulübümüz bünyesinde 14 branşta, 13 bin 17 öğrencimize spor yapma imkanı sunduk. Bu başarıda emeği geçen tüm antrenörlerimizi, velilerimizi ve sporcularımızı gönülden kutluyorum" dedi.

"En iyi yatırım çocuklara ve gençliğe yapılan yatırımdır"

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise "Hiç kuşkusuz sporda başarının ana unsuru tesisleşme ve altyapıya değer vermek. Bizler de altyapı ve tesisleşmeye önem veriyoruz. Biliyoruz ki en iyi yatırım çocuklara ve gençliğe yapılan yatırımdır. Bu anlayışla bugüne dek ilçemize 4 Gençlik ve Spor Merkezi inşa ettik, 16 yeni spor alanı kazandırdık. Allah’ın izniyle her alanda bizleri gururla temsil edecek gençlerin yetişmesi için tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Katılımcılar

Programa, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Derince Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, Derincespor Kulübü yöneticileri, antrenörler, sporcular ve sporcu aileleri katıldı.