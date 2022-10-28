Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman öncülüğünde belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutlayan Başkan Kocaman, "Şanlı Türk bayrağımız ve Cumhuriyet ruhumuz her zaman içimizde. 99. yılını gururla kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız için bayraksız ev ve işyeri kalmasın istedik. Kocaeli Valiliğimizin başlattığı Bayrak As etkinliğimizi gerçekleştirdik. Atalarımız bu vatanı bizlere kanıyla, canıyla bedel ödeyerek armağan etti. Biz de onurla, minnetle sahip çıkacağız" dedi. Başkan Kocaman, daha sonra öğrencilerle bir araya gelerek Cumhuriyet coşkusunu Türk Bayrağı ve çalan kahramanlık marşlarıyla birlikte kutladı. Kartepe genelinde 99. yıla özel 10 bin Türk bayrağı dağıtıldı.
Kartepe’de 10 bin Türk bayrağı dağıtıldı
Kartepe Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde ilçe genelinde 10 bin Türk bayrağı dağıttı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.