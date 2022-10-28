Eski mezbaha binasından 2,5 milyonluk tasarruf

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit’te yapılan ve faaliyete geçen mezbaha sonrası, kullanılmayan Gölcük’teki eski mezbahası alanı, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile Yeni Gölcük Şehirlerarası Terminal alanı olarak belirlenmişti. Gölcük Belediyesi, mezbaha binasının çelik konstrüksiyon malzemelerini sökerek, İhsaniye’deki Makine Bakım ve İkmal Müdürlüğü bünyesine yeni bir bina kazandırmak için çalışmalara başlamıştı. Bakım ve onarım binası olarak kullanılacak yeni binanın kurulumu ise belediyenin kendi personeli tarafından tamamlandı.
Beton zemini yapılan ve çelik aksamınım kurulumuyla hemen hemen tamamlanan binanın çatısı ve yan duvarlarının kaplaması da yine Gölcük Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı. Eski mezbaha binasının çelik konstrüksiyon malzemelerinin kullanılarak yapımının tamamlandığı yeni imalat bakım ve onarım binası ile 2 milyon 500 bin TL’lik tasarruf sağlandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.