Çoşkun, Eşme’yi uçurdu! “0-1”

KAFAYI KULLANDI

Körfez Esentepe Stadı’nda oynanan maçta Eyüp, Oğuz, Emre Kaba ve Berkcan’dan yoksun sahaya çıkan Eşmespor, karşısında ummadığı dirençte ve bu sezon ilk kez sağlıklı bir kadro ile sahaya çıkan Körfez Esen buldu. Dengeli geçen mücadelenin 34. dakikasında Eşmespor’un golü geldi. Takımın sağ beki Erdem’in sağdan ortasında Coşkun, kendisine has bir kafa vuruşu ile fileleri buldu ve ilk yarıda Eşmespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

KAPTAN ERDİ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Körfez Esen ikinci yarıda beraberlik golünü bulmak isterken, Eşme ekibi kontrolünü yitirmedi. Bitime 5 dakika kala ise Eşmespor’un başarılı isimlerinden Erdi, hızlı atağa çıkan rakibini düşürdü ve ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Erdi böylece yarınki zorlu Bağçeşme maçında cezalı duruma düştü. Kalan sürede skoru koruyan Eşmespor zaman zaman zorlandığı mücadelede Körfez Esen’i 1-0 mağlup etti.

BAĞÇEŞME’DE HAMZA COŞAN ŞOV

Grubun diğer maçlarında lider Bağçeşmespor nefes kesen maç sonunda Kavaklıspor’u Hamza Coşan’ın golleri ile 3-2 mağlup ederken, 2003 doğumlu Hamza ligdeki gol sayısını 8’e çıkardı. Bu sezon bir türlü ritmini bulamayan Maşukiyespor sahasında Derince Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalırken, çekişmeli geçen maçta Darıca Türkeli ile Anadolu 1071 takımları 1-1 berabere kaldı. Çerkeşli ise sahasında İzmit Selanik’i 7-0 mağlup etti. Grupta Bağçeşme 15 puanla lider, Darıca Türkeli 14 puanla ikinci, Eşme ve Anadolu 1071 13’er puanla 3 ve 4. sırada yer alıyor.